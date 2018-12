Eric van der Burg vertrekt uit Amsterdamse politiek bij verkiezing in Eerste Kamer

Eric van der Burg lijkt de Amsterdamse politiek na meer dan dertig jaar te gaan verlaten. De fractievoorzitter van de VVD laat weten te vertrekken uit de Stopera, mocht hij verkozen worden tot Eerste Kamerlid.

Van der Burg staat op de elfde plek van de kieslijst voor de Eerste Kamer. Momenteel heeft de VVD dertien zetels in de Eerste Kamer, dus is het goed mogelijk dat Van der Burg verkozen wordt. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 20 maart 2019. Op 27 mei kiezen de verkozen leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamerleden.

Niet van de dubbelfuncties

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een parttime baan, die de meeste Kamerleden combineren met een andere functie. Van der Burg geeft echter aan dat het combineren van de baan als Amsterdamse fractievoorzitter en de functie van Eerste Kamerlid niet te combineren is. 'Wij van de VVD zijn niet van de dubbelfuncties'.

Eric van der Burg begon in 1987 als bestuurslid in Zuidoost. Tussen 2010 en 2018 was hij wethouder. Van der Burg staat bekend om zijn gepassioneerde toewijding aan de stad.

