Gemeente wil 1000 extra banen in Zuidoost

De gemeente wil ervoor zorgen dat er 1000 extra banen bijkomen in Zuidoost. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met werkgevers als de Johan Cruijff Arena, die daar vandaag een verklaring voor ondertekenden. Met het plan wil de gemeente voorkomen dat uitkeringsgerechtigden uiteindelijk in de bijstand belanden.

Hiermee realiseert het stadsbestuur het eerste banenplan uit het coalitieakkoord. 'Ik wil dat iedereen die dat kan meedoet op de arbeidsmarkt. Gelijke kansen voor alle Amsterdammers staat in deze nieuwe aanpak voorop', zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) daarover.

Wel richt de gemeente zich vooral op een aantal specifieke doelgroepen, die de steun het hardst nodig zouden hebben. Zo krijgen jongeren, 50-plussers en bi-culturele jongeren extra hulp. Groot Wassink verwacht hen sneller in te kunnen zetten nu er krapte is op de arbeidsmarkt.

Lees ook: Minder auto's, meer middenhuur: dit zijn de plannen van het stadsbestuur

'Ik roep werkgevers in Amsterdam en de regio op om verder te kijken dan de kandidaten die zij normaal gesproken uitnodigen. Werkgevers kunnen meehelpen mensen uit de bijstand te krijgen', aldus de wethouder.