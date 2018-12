Opnieuw verlaat cruisemaatschappij Amsterdam vanwege toeristenbelasting

Rederij Cruise & Maritime Voyages (CMV) zal volgend jaar niet meer aanmeren in Amsterdam. Belangrijkste reden is de acht euro toeristenbelasting per persoon per dag.

Dat meldt Het Parool. Deze toeristenbelasting voor passagiers van cruiseschepen gaat per 1 januari 2019 in. Tot nu toe betaalde alleen toeristen die in een hotel overnachtten toeristenbelasting. De maatregel is bedoeld om de toenemende drukte in de stad te beteugelen.

Lees ook: Stadsbestuur wil dat cruisepassagiers 8 euro belasting per dag gaan betalen

Dat lijkt te lukken. Net als Msc Cruises, kiest CMV volgend jaar voor Rotterdam. CMV is jaarlijks goed voor zo'n 50.000 bezoekers. 'De Amsterdamse politiek heeft er geen rekening mee gehouden dat de cruise-industrie zijn prijzen doorgaans twee a drie jaar vooruit plant', zegt CEO van CMV Christian Verhounig tegen Het Parool. 'En meedenken over hoe dit anders stapsgewijs ingevoerd zou kunnen worden wilde men in Amsterdam niet.'



Lees ook: Cruiseschepen laten Amsterdam links liggen door toeristenbelasting



Udo Kock, die als wethouder Economische Zaken verantwoordelijk is voor de maatregel, is zich echter van geen kwaad bewust. 'Het is niet meer dan redelijk dat we een bijdrage vragen voor een verblijf in onze stad', reageert hij.