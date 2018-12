Politie pakt drie verdachten op voor straatroven in Park Frankendael

Er zijn drie verdachten opgepakt voor de straatroven die in november plaatsvonden in het Park Frankendael in Oost. De verdachten zijn jongens van 16 en 17 jaar oud uit Amsterdam.

In totaal waren er in november acht straatroven in het park, waarbij jonge jongens werden beroofd. De daders gebruikten vaak geweld en droegen vuurwapens bij zich, waarmee ze hun slachtoffer bedreigden.

De drie verdachten werden gisteren opgepakt. De politie onderzoekt momenteel welke rol zij hebben gespeeld bij de verschillende straatroven.