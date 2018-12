Stedelijk Museum heeft nieuwe raad van toezicht

Het Stedelijk Museum heeft sinds gisteren een nieuwe raad van toezicht. Het stadsbestuur heeft vier nieuwe leden benoemd, die samen met twee zittende leden de nieuwe raad vormen.

Meer dan een jaar na het plotselinge aftreden van Beatrix Ruf, kan nu worden gezocht naar een nieuwe directeur van het museum. Een aantal maanden geleden werd bekend dat de toenmalige raad van toezicht onder druk aftrad.

Truze Lodder blijft voorzitter

De nieuwe leden zijn Carla Aalse, Henriëtte Prast, Maarten Doorman en Homme ten Have. Truze Lodder was tijdelijk voorzitter en is nu benoemd tot vaste voorzitter. Jos van Rooijen is als enige lid blijven zitten.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) heeft vertrouwen in de nieuwe Raad van Toezicht: 'Ik ben Truze Lodder zeer erkentelijk voor de stappen die zij heeft gezet om rust te brengen bij het Stedelijk Museum en het volbrengen van haar opdracht een nieuwe raad van toezicht samen te stellen voor het eind van het jaar.'