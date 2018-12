1000 afleveringen De Straten van Amsterdam: Frank Awick blikt terug

De duizendste aflevering van het AT5-programma 'De Straten van Amsterdam' komt eraan. Tijd om terug te blikken op memorabele momenten met oud AT5-presentatoren. Vandaag doen we dat met oud AT5-presentator Frank Awick.

Frank Awick was vooral bekend als snowbizzverslaggever van AT5, maar in 25 jaar tijd presenteerde hij veel meer programma's. Zo ook De Straten van Amsterdam. 'Het was voor mij de ultieme mogelijkheid om bij Amsterdammers over de vloer te komen. Het viel mij op dat iedereen zo gastvrij was en zo makkelijk dingen liet zien,' vertelt Awick in zijn huis in Blaricum, waar hij ons rondleidt.

Frank bij zijn favoriete Amsterdammer: Joyce uit Noord

Joyce

In twee jaar tijd kwam hij bij tientallen Amsterdammers thuis. Iemand die hij nooit is vergeten is Joyce uit Noord. 'Een bijzondere vrouw, die als tiener moeder werd. Ze woonde op een van de armste plekken van Nederland, het Spreeuwenpark in Noord, waar ze dag en nacht voor haar pleegkinderen zorgde. Als uitlaatklep zette ze ieder weekend de bloemetjes buiten en ging ze gratis optreden in kroegen. Ze pakt gewoon de microfoon en begon met zingen' aldus Awick.

Frank Awick in gesprek met Douwe Bob.

Koffietijd

Tegenwoordig werkt Awick bij het programma Koffietijd, waar hij het erg naar zijn zin heeft. 'Als kind had ik al een fascinatie voor BN'ers. Toen ik tien jaar was ging ik al vaak naar een radioshow om artiesten te ontmoeten'. Ook met De Straten ging hij geregeld langs bij sterren. Zo ook bij Douwe Bob, waar Awick groot fan van is. 'Het werd een heel chaotische uitzending. Allerlei mensen sliepen in het huis tijdens de uitzending. En hij doet een beetje flirterig, dus dat doe ik ook terug'.

Duizend Straten van Amsterdam

AT5 staat deze week stil bij de duizendste aflevering van De Straten van Amsterdam. Om dit te vieren maakte we speciale compilaties van de leukste Straten per stadsdeel en spraken we oud-presentatoren. Die speciale afleveringen zijn hier te zien. Benieuwd of we ooit in jouw straat zijn geweest? Neem dan een kijkje op onze kaart!