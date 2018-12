Kerstman Jos brengt bewoners Jordaan dichter bij elkaar

Misschien heb je hem al gezien, Jos van der Zwan, de kerstman van de Jordaan. In zijn zelfgemaakte outfit loopt hij al twee weken rond.

Jos is jarenlang ziek geweest. Vier soorten kanker heeft hij overleefd. Maar zijn ziekte heeft er juist voor gezorgd dat hij er zo bij zit. 'Na mijn chemo is mijn baard wit geworden. Toen werd ik op straat aangesproken voor kerstman. Toen dacht ik: ik zal jullie krijgen.'

'Dorpsgek van de Jordaan'

Negen maanden lang is Jos bezig geweest met de voorbereidingen. Zo heeft hij een arrenslee gemaakt, cadeaus gekocht en samen met de Voedselbank voor maaltijden gezorgd. De sociale verbinding in de buurt verbeteren is het belangrijkste doel van Jos. En dat is hard nodig, vindt hij. Zo mist Jos de gesprekken met zijn oude buren. 'Vroeger kon ik vragen: 'Hee Bep! Hoe is het?' Dat gaat nu niet meer.'

Jos vindt het belangrijk dat de buurt samenkomt. 'Ik ben de dorpsgek van de Jordaan. Maar ik hoop dat meerdere mensen denken: ik wil dit ook doen.'