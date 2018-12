Laatste raadsdag van het jaar: 'Groen en rood zijn de kerstkleuren'

Na een bewogen politiek jaar in de stad staat het kerstreces voor de deur. Vandaag vindt de allerlaatste vergadering van 2018 plaats, een mooi moment om samen met de raadsleden de balans op te maken.

De vergadering gaat vanavond nog even door en inhoudelijk kan het nog een heet avondje worden. Maar vandaag werd er eerst na vijftien jaar afscheid genomen van de raadsgriffier en sprak AT5 Eric van der Burg over zijn mogelijke vertrek uit de Amsterdamse politiek volgend jaar.

'Unieke gebeurtenis'

Het was voor GroenLinks het jaar waarin de partij met tien zetels de grootste werd. 'Dat is natuurlijk een tamelijk unieke gebeurtenis,' vertelt GroenLinks raadslid Zeeger Ernsting.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, was dit jaar een van de nieuwkomers: 'Kijk, groen en rood zijn de kerstkleuren, dus we gaan dat gewoon niet laten verpesten door de GroenLinks-goelag. We gaan heel mooi kerst vieren, en daarna gaan we die goelag weer afbreken.'

Bekijk hier hoe de raadsleden hun laatste vergadering van het jaar ervaren: