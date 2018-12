Nachtelijke sluiting brandweerkazerne Victor kan na 'second opinion' doorgaan

De proef met de nachtelijke sluiting van brandweerkazerne Victor kan gewoon in gang worden gezet. Een door de gemeente opgevraagde second opinion bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft geen bezwaren opgeleverd.

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland had aan het IFV gevraagd om een second opinion over de sluiting van de nachtkazerne in de Dapperbuurt. Het besluit van de gemeente om de kazerne bij wijze van proef 's nachts te sluiten, zorgde voor veel onvrede onder buurtbewoners en raadsleden.

De second opinion van het IFV geeft geen aanleiding om te sluiting af te blazen. Wel schrijft het IFV dat de gemeente de onderbouwing van het besluit kan versterken. Zo moet het beleid om brandpreventie in Amsterdam te verbeteren worden doorgezet, moet er meer aandacht worden besteed aan de brandveiligheid van portiekwoningen en moet de veiligheidsregio laten zien hoe er geborgd wordt dat opkomsttijden door de brandweer worden gehaald.

Na een jarenlange strijd met de korpsleiding gaf de OR van de brandweer in september van dit jaar eindelijk groen licht voor de zogenaamde proeftuinkazerne. Op de kazerne Victor wordt vanaf 2 januari geëxperimenteerd met een alternatief dienstrooster. Vanaf die datum gaat de kazerne 's nachts dicht.