Schuurs en Eiting in de basis tegen Roda JC

Ajax speelt vanavond in KNVB Beker uit tegen Roda JC. In de basis is er plek voor Perr Schuurs en Carel Eiting.

Maar ook Zakaria Labyad mag vanaf het begin meedoen bij Ajax. Zoals gebruikelijk in de beker heeft André Onana een avondje vrij. Kostas Lamprou staat op doel.

De verdediging bestaat uit Rasmus Kristensen, Perr Schuurs, Daley Blind en Max Wöber. De geselecteerde middenvelders zijn Carel Eiting, Zakaria Labyad en Frenkie de Jong. David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic nemen de aanval voor hun rekening.

De achtste finale in de KNVB Beker begint om 20:45 uur in het Parkstad Limburg Stadion.