Ajacied Matthijs de Ligt wint tweede prijs in week tijd

In drie dagen tijd heeft de prijzenkast van Ajax-speler Matthijs de Ligt er twee trofeeën bij. Won hij maandag de prestigieuze Golden Boy-award in Turijn, vanavond ontving hij de Young Talent Award van het NOC*NSF.

De Ligt kreeg te horen dat hij de winnaar is van die prijs op het sportgala van NOC*NSF, dat gehouden werd in AFAS Live. Frank de Boer maakte bekend dat de award naar de 19-jarige verdediger gaat. Het is de eerste keer dat een voetballer de Young Talent Award ontvangt.

Beste Europese voetbaltalent

Afgelopen maandag haalde De Ligt ook een grote prijs op: in Turijn won hij de Golden Boy Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste Europese voetballer onder de 21 jaar.

De Ajax-speler is de tweede Nederlander die de deze prijs wint: in 2003 won toenmalig Ajacied Rafael van der Vaart de prijs. In dat jaar werd de award voor het eerst uitgereikt.