Zo moet het A. Nouriplein eruit gaan zien

De transformatie van het Nigel de Jongplein naar het A. Nouriplein begint nu echt vorm te krijgen. Vrienden van Abdelhak Nouri presenteerden vanavond de eerste plannen voor de herinrichting van het voetbalpleintje.

De eerste impressies van het pleintje werden vanavond getoond tijdens een dialoogbijeenkomst in het stadsdeelkantoor van Nieuw-West. De avond werd georganiseerd door vrienden van Nouri, die met de buurt en andere geïnteresseerden om tafel gingen om de plannen door te nemen.



Lees ook: Voetbalpleintje Geuzenveld omgedoopt tot A. Nouriplein



'De essentie van deze avond is het gedachtegoed van Nouri voortzetten', legt Mostapha Chrihi uit. 'Dat is verbinding: alle buurtbewoners en geïnteresseerden bij elkaar. Dat willen wij terugbrengen in de plannen voor het veldje.'



Het hart van Geuzenveld

Het voetbalveldje krijgt, zoals de plannen er nu uitzien, een behoorlijke opknapbeurt. Bovendien komen er veel faciliteiten bij zoals een pannaveld, een fitnesszone, tribunes en een speelzone.



Het plein moet volgens de vrienden het hart van Geuzenveld gaan vormen, waar alle buurtbewoners prettig samen kunnen komen. Rida Hammou: 'Abdelhak heeft altijd verbinding proberen te brengen in de wijk. Overal waar hij kwam wist hij mensen te inspireren. Wij hopen dat wij dat naar voren kunnen laten komen in het plein. '



Lees ook: Verdriet om Nouri brengt voetbalminnend Nederland samen in Geuzenveld