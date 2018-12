Ajax neemt penalty's beter en wint van Roda in KNVB Beker

Ajax heeft vanavond met moeite de kwartfinale van de KNVB Beker bereikt. In Kerkrade werd pas na penalty's gewonnen van Roda JC.

In de eerste helft leek Ajax in eerste instantie geen kind aan Roda te hebben, al wisten de Ajacieden het krachtverschil niet in doelpunten uit te drukken. In de 13e minuut was het wel raak. Ajax kreeg een makkelijk gegeven penalty, nadat Klaas-Jan Huntelaar licht werd vastgehouden. Dusan Tadic schoot hard binnen.

Penalty Roda

Daarna kwam Roda een aantal keer dreigend richting het doel van Kostas Lamprou. In De 37e minuut blunderde de Ajax-verdediging en veroorzaakte Lamprou een strafschop, door de doorgebroken Mario Engels tegen de grond te werken. Paulissen benutte die mogelijkheid: 1-1.

In de tweede helft bleef Ajax de aanval zoeken. Maar echt grote kansen kwamen er niet. Gek genoeg zorgde het inbrengen van Matthijs de Ligt voor een aanvallende impuls. Maar de schaarse kansjes gingen er niet in. Het bleef 1-1 en daarom werd er verlengd.

Verlengingen en penalty's

In die twee verlengingen waren er kansen over en weer. In de 110e minuut was er nog een levensgrote mogelijkheid voor Kasper Dolberg. Maar zijn kopbal werd gekeerd door de doelman van Roda. Er werd niet meer gescoord en daarom volgden er penalty's.

Onana was kort voor het einde van de wedstrijd in het veld gebracht. Dat bleek een goede wissel. De eerste penalty van Roda ging over, de tweede werd gepakt door de doelman van Ajax. De eerste twee strafschoppen van Ajax waren wel raak, maar De Ligt miste de derde. De derde en vierde strafschop van Roda waren ooj raak. Dolberg schoot vervolgens binnen voor Ajax, waarna Daley Blind de beslissende maakte.