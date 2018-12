Medewerker Xenos geslagen door overvaller

Bij de overval op een filiaal van de Xenos in de Indische buurt afgelopen dinsdag is de kassière door de dader geslagen. De politie is op zoek naar getuigen.

De overvaller bedreigde de medewerker met een mes en eiste het kassageld. Toen zij daarop niet snel genoeg reageerde, sloeg hij haar meerdere keren. Daarop griste hij het geld uit de kassa en sloeg hij op de vlucht. Eerder meldde de politie dat niemand bij de overval gewond was geraakt.

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Daarom roept de politie getuigen op zich te melden. De dader zou links zijn afgeslagen naar het fietspad langs het water op de Ooster Ringdijk. Hij was donker gekleed en op de zijkant van zijn zwarte broek stonden rode strepen.