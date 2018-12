1000 afleveringen De Straten van Amsterdam: Met Pieter Hulst naar een wijngaard

De duizendste aflevering van het AT5-programma De Straten van Amsterdam is een feit. Tijd dus om terug te blikken op memorabele momenten met oud AT5-presentatoren. Vandaag doen we dat met een Straten-presentator van het éérste uur, Pieter Hulst!

Pieter neemt ons nog één keer mee op sleeptouw naar een bijzondere, Amsterdamse locatie. Hij leidt ons rond door de Tuin van Bret. Nog niet zo lang geleden een troosteloze uithoek nabij station Sloterdijk, maar inmiddels een bruisende verzameling van ondernemers, kunstenaars en... Een wijngaard.



Samen met oprichter Wouter Valkenier kijken we hoe er op het terrein wijn en salsasaus worden gemaakt. Laskunstenaar Michiel Poelmann werkt aan een tafel en Wouter verrast ons met een écht straatcadeau.

Duizend Straten van Amsterdam

