ADM-terrein moet na kerstdagen echt leeg zijn

De laatste ADM-bewoners moeten op 27 december zijn vertrokken van het bedrijventerrein in het Westelijk Havengebied waar zij al twintig jaar wonen. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven, dan zal burgemeester Halsema tot ontruiming van het ADM-terrein overgaan.

Dat zei ze vanmiddag in het laatste debat in de gemeenteraad voor een mogelijke ontruiming. 'We zien nu verhuisbewegingen op gang komen. Voor wie niet vertrekt, geldt dat op 27 december de gemeente het terrein zal betreden, geassisteerd door de politie.' De rechter oordeelde eerder dat de bewoners uiterlijk Eerste Kerstdag weg moeten.

Iedereen die dan nog op het terrein is, zal dan worden gesommeerd te vertrekken. De burgemeester gaat er van uit dat dat 'vreedzaam' zal verlopen en dat iedereen dan ook daadwerkelijk vertrokken zal zijn. Mocht dat niet het geval zijn en er krakers op het terrein blijven, dan zal er na 27 december ontruimd worden.

De VVD wilde graag weten wanneer er dan ontruimd zou worden, de partij wil namelijk dat dat zo snel mogelijk na de 27e gebeurt. Halsema liet zich echter niet verleiden tot een uitspraak over de ontruimingsdatum, want daar schuilt volgens haar 'een verrassingselement in'. Sympathisanten van de ADM'ers zouden zo in de kaart kunnen worden gespeeld.

Lees ook: Halsema wil geen nieuwe kraakacties ADM-bewoners: 'Meldt u zich bij de slibvelden in Noord'

Pittig debat

De eventuele ontruiming van het ADM-terrein zorgde voor een pittig debat in de raad langs de intussen bekende scheidslijnen. Aan de ene kant GroenLinks en BIJ1, aan de andere kant de VVD en Forum voor Democratie. FvD-fractievoorzitter Annabel Nanninga zei dat het geduld met de ADM-krakers en het aanbod om ze te laten verhuizen naar de slibvelden in Noord, een voorbeeld was van de 'typisch Amsterdamse linkse gekte' die buiten de stadsgrenzen niet uit te leggen is.

Marianne Poot van de VVD riep de ADM'ers op de uitspraak van de rechter te respecteren en hun verantwoordelijkheid te pakken. 'Het is geen recht om in Amsterdam te wonen..pak je verantwoordelijkheid en zoek een huis.'

Dat laatste schoot Sylvana Simons (BIJ1) in het verkeerde keelgat. Poot vond namelijk dat de ADM'ers net als 'normale mensen' hun verantwoordelijkheid moeten pakken. Volgens Simons impliceerde dat dat zij de krakers als 'niet normaal' beschouwde, een dubieus onderscheid tussen mensen dat de liberalen volgens haar wel vaker maken.

Ook Zeeger Ernsting (GroenLinks) viel over de woorden van de vicefractievoorzitter van de VVD, hij leidde daar uit af dat Poot de ADM'ers niet als 'Amsterdammers' ziet.

Lees ook: Buurt is tegen: woonboten ADM-bewoners toch niet naar Nieuw en Meer

Woonboten

Het lot van de acht woonboten die illegaal bij het terrein liggen is overigens onveranderd na het debat. Eerder ging herplaatsing bij het Nieuwe Meer in de Ringvaart niet door. Wethouder Udo Kock herhaalde dat er geen alternatieven zijn omdat er in Amsterdam al een tekort is aan ligplaatsen. Ook hier was het volgens de Kock de verantwoordelijkheid van de woonbootbewoners zelf om eventueel buiten de stad een nieuwe ligplek te vinden.