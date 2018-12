Verbouwing stationsgebied CS wordt miljoenen duurder

Het bouwproject De Entree, aan de voorzijde van het Centraal Station, valt miljoenen euro's duurder uit dan verwacht.

Dat laat wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma weten in een brief aan de raad. Voor het opfrisproject had de gemeente 145 miljoen vrijgemaakt. Nu blijkt dat er nog eens 13 tot 22 miljoen extra nodig is om het bouwproject af te kunnen ronden.

De financiële tegenvallers hebben onder meer te maken met een lekkend dak boven de metrohal die gerepareerd moet worden en een nieuwe trap die in de Cuypershal moet komen. Ook zijn de bouweisen van de traminfrastructuur aangescherpt waardoor het project langer gaat duren en de werknemers dus ook langer betaald moeten worden.