Ruim 3700 nieuwe fietsplekken in Zuid

Zuid heeft er dit jaar een recordaantal van ruim 3700 fietsparkeerplaatsen bij gekregen. De meeste plekken zijn er in de Pijp bijgekomen. Het stadsdeel wil daarmee de overlast van onhandig geplaatste fietsen verminderen.

De stallingsplekken bij de belangrijkste straten bij de Albert Cuypmarkt zijn verdwenen, maar in ruil daarvoor zijn er in de rustigere straten vlakbij juist meer plekken bijgekomen. Er kwamen ruim negenhonderd plekken bij door de opening van nieuwe stallingen bij de Noord/Zuidlijn en aan de Gerard Doustraat. Verspreid door Zuid worden zestig autoparkeerplaatsen opgeheven. Op die plekken worden zeshonderd fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Lees ook: Nieuwe fietsmaatregelen: 'Het gebruik wordt steeds meer als dat van een auto'

Rocco Piers, bestuurder bij het stadsdeel Zuid, is erg tevreden over de duizenden extra fietsparkeerplekken. 'Vooral in De Pijp zorgt het stallen van de fiets wel eens voor overlast, daarnaast belemmeren de tweewielders de doorgang. Daarom is het belangrijk dat we zorgen dat er voldoende plekken bijkomen', zegt Piers. Het stadsdeel wil dat het huidige record volgend jaar verbroken wordt.