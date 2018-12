Voedselfotografie is hot: 'Hoe maak je de perfecte foto van je eten?'

Het fotograferen van je eten is de laatste jaren erg populair. En met de kerstdagen voor de deur stromen de Instagram-accounts weer vol met kiekjes van gebraden kalkoen en garnalencoctails.

Maar hoe maak je de perfecte foto van je eten? Fotografe Marieke Verdenius kent de kneepjes van het vak. Verdenius beheert een Instagram-account waar zij dagelijks foto's van eten plaatst. Ze zit inmiddels op 91.000 volgers.

De perfecte tip: 'Niet in je eigen schaduw staan'

Verdenius heeft de juiste tips voor het creëren van de perfecte foto van je eten. 'Ik zou kijken naar het licht. Je moet de lijnen van je tafel volgen, als houvast en om een duidelijk beeld te creëren', zegt Verdenius tegen AT5. 'En probeer niet in je eigen schaduw te staan.'

Momenteel is de tentoonstelling 'Feast for the Eye - The Story of Food in Photography' te zien in fotomuseum Foam. De tentoonstelling laat de geschiedenis van voedselfotografie zien.