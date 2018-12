Advocaat wil op valreep 'heimelijk gefilmde' Staatsliedenbuurt-getuige horen

De advocaat van Anouar B., één van de verdachten in het roemruchte proces rondom de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, wil op de valreep een nieuwe getuige horen. Het gaat om Rachid el M., die vorige maand 2,5 jaar cel kreeg voor zijn betrokkenheid in de 'helikopter-zaak'.

Deze Rachid wordt beschouwd als vertrouweling van Benaouf A., het beoogde doelwit van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt en de belangrijkste getuige in de zaak.

Benaouf A. hoofdgetuige

De verklaring van Benaouf speelt een belangrijke rol in het hoger beroep. Hij stelt één van de verdachten, Anouar B., te hebben herkend in de auto die werd gebruikt door de schutters in de Staatsliedenbuurt. Anouar ontkent in alle toonaarden. Benaouf wist te ontkomen aan de wildwest schietpartij op 29 december 2012. Twee van zijn vrienden kwamen om het leven. Benaouf zelf zit inmiddels een jarenlange celstraf uit voor zijn aansturende rol bij een liquidatie in Antwerpen.

Helikopterontsnapping

Benaouf zou eind vorig jaar hebben geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Roermond. Een groep mannen probeerde een helikopter te kapen, waarmee hij bevrijd had moeten worden. Het plan werd op het laatste moment echter verijdeld door de recherche. Eén van de mannen die vorige maand tot 2,5 jaar cel werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de 'helikopter-zaak' is Rachid el M.

'Ik heb ze ff goed geflasht hè'

Deze Rachid is nu te zien in screenshots van een video die de website misdaadjournalist.nl vandaag heeft gepubliceerd. In de video praat Rachid, die dan nog op vrije voeten is, tegen een onbekend persoon, die hem lijkt te filmen met een verborgen camera. Rachid zegt dat Benaouf tegen hem heeft verteld: 'Ik heb ze ff goed geflasht hè, met die verklaring van mij.'

Verzoek aan het hof

Advocaat Inez Weski staat Anouar B. in het hoger beroep rondom de moorden in de Staatsliedenbuurt. Ze laat aan AT5 weten dat ze het gerechtshof vanavond per e-mail een verzoek heeft gestuurd om Rachid el M. op te roepen als getuige in de Staatsliedenbuurt-zaak. 'Ik kan dit niet negeren en het hof ook niet', aldus Weski naar aanleiding van de berichtgeving van misdaadjournalist.nl

Ze zal haar verzoek morgenochtend - op de geplande, laatste dag van het hoger beroep - verder toelichten.