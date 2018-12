Stadsdeel West neemt maatregelen tegen 'dixi-overlast'

Stadsdeel West heeft het gehad met de overlast van dixies, containers en andere objecten in de openbare ruimte. Het stadsdeel voert daarom per 1 februari 2019 in een vergunningplicht voor de objecten in.

Het gaat om de Vondelbuurt, de Helmersbuurt en de Overtoomse Sluis. Er zijn kosten verbonden aan de vergunning. Momenteel is een vergunning online gratis aan te vragen. Per 1 februari 2019 kost een vergunning maar liefst 236 euro.

Objecten zorgen voor lawaai in de buurt

Bewoners zouden veel last hebben van objecten in de openbare ruimte. De bouwwerkzaamheden zouden veel lawaai veroorzaken. 'We hebben goed geluisterd naar de bewoners. Met dit experiment kunnen we onderzoeken of bepaalde drempels die we opwerpen een positief effect hebben op de leefbaarheid in de stad', zegt bestuurder Melanie van der Horst.