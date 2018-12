Gemeente geeft meer vaste contracten aan flexwerkers

De FNV is ruim twee jaar geleden de strijd begonnen om meer zekerheid te kunnen bieden voor flexwerkers. De gemeente Amsterdam laat vandaag weten per direct negen medewerkers in vaste dienst te nemen en nog eens 36 anderen is een vast contract in 2019 beloofd.

De afgelopen jaren is de gemeente behoorlijk geflexibiliseerd. Het contactcenter bestaat nu voor zestig procent uit flexwerkers. Fatima el Mourabit van de FNV legt uit dat flexwerkers handig zijn voor het opvangen van 'piek en ziek', maar dat dit percentage wel onnodig hoog is. 'Op dit moment worden er elke zes weken nieuwe mensen ingewerkt en ervaren mensen op straat gezet. Dat komt ook de dienstverlening niet ten goede.'

Meer zekerheid

Die onzekerheid moet stoppen als het aan de vakbond ligt en vindt het fijn dat de gemeente er eindelijk wat aan doet. 'Wij hopen wel dat de wethouder doorpakt, want bij structureel werk is het niet nodig om zo lang in onzekerheid te zitten.' Naast de zekerheid op werk, biedt een contract ook voordelen als het recht op een scholingsbudget, een eindejaarsuitkering en meer pensioenopbouw, aldus de vakbond

Daarnaast heeft wethouder Meliani beloofd dat er een onderzoek komt naar de intimidatie van flexwerkers op de werkvloer. ‘Een mooie toezegging zo vlak voor de Kerst', aldus el Mourabit.