Wederopbouw Amstelveense Sint-Urbanuskerk begin 2019 van start

Direct na het nieuwjaar wordt gestart met de wederopbouw van de door brand getroffen Sint-Urbanuskerk in het Amstelveense Bovenkerk.

Daarover zijn de parochie, het bisdom en Donutus verzekeringen het eens geworden, schrijft de kerk op haar website. Vanaf begin 2019 gaat de architect aan de slag. Het dak en de muren worden als eerste hersteld, zodat het gebouw weer wind- en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven.

Lees ook: Pastoor Sint-Urbanuskerk Amstelveen over brand: 'Ik geloofde het niet'

Tegelijkertijd wordt er overlegd over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk. Inmiddels is het puin in de kerk verwijderd en is het monumentale orgel afgeschermd. De muren en de gewelven zijn met zeilen afgedekt, waardoor verder verval van het gebouw wordt voorkomen.

Lees ook: Inspectie onderzoekt blussen van brand Sint-Urbanuskerk

De parochie wil de kerk zoveel mogelijk in haar oude staat herstellen en tevens het gebouw aanpassen aan toekomstig gebruik. 'Dat wordt een proces van wikken en wegen', aldus het bestuur.

Brand

De kerk werd op zaterdag 15 september getroffen door een verwoestende brand. De schade is enorm. Ondanks de ravage staat de 65 meter hoge toren nog overeind. Het vermoeden bestaat bij de brandweer dat het vuur in de meterkast is ontstaan.