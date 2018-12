BOA's vrezen oud en nieuw: 'We willen niet wachten op de eerste doden'

De gemeente neemt extra maatregelen om gemeentelijke handhavers met oud en nieuw beter te beschermen. De handhavers krijgen onder andere een vuurwerkbril, gehoorbescherming en portofoons zodat ze in nauw contact staan met de politie. Maar dat is volgens de bond niet voldoende.

Ruud Kuin en Erik Lakenman van de Nederlandse Boa Bond vinden dat de BOA's beter bewapend moeten worden. 'Een vuurwerkbril en gehoorbescherming helpt niet bij een vechtpartij', zegt Lakenman tegen AT5.

'We willen niet wachten op de eerste doden'

Er wordt steeds vaker geweld gebruikt tegen BOA's. 'We willen niet wachten op de eerste doden', zegt Kuin. De BOA's zeggen dat een wapenstok of pepperspray nodig is, maar daar wil burgemeester Femke Halsema niets van weten.

Een auto voor de BOA's

De gemeente heeft voorgesteld dat de BOA's een auto kunnen meekrijgen. Dat zou kunnen kunnen helpen in bedreigende situaties. De Nederlandse Boa Bond ziet er geen heil in. 'Je kunt wel een auto hebben, maar in een halve minuut ben je afgetuigd.'