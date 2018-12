Directe Eurostar-verbinding naar Londen laat langer op zich wachten

De directe Eurostar-verbinding tussen Amsterdam en Londen zou per 2020 moeten beginnen, maar de treinverbinding laat langer op zich wachten.

De totstandkoming van verschillende verdragen duurt langer dan gehoopt waardoor de directe Eurostar-verbinding tussen Amsterdam en Londen vertraging oploopt. De bedoeling was om eind dit jaar alle internationale afspraken gerealiseerd te hebben, maar dit is niet gelukt. Onder meer de politiesamenwerking tussen Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wacht op nadere uitwerking.

Lees ook: Meer Eurostar-treinen van Centraal Station naar Londen

Geen tussenstop in Brussel meer

In oktober meldde het AD dat de Eurostar-treinen vanaf volgend jaar meer ritten gaan maken. Reden daarvoor zou de toenemende populariteit van de trein zijn. De Eurostar-treinen die momenteel rijden maken een tussenstop in Brussel. Er moet namelijk op Brussel een controle door de douane plaatsvinden. Bij een directe Eurostar-verbinding zouden niet meer nodig zijn.

Lees ook: Eerste Eurostar-trein vanuit Londen aangekomen op CS