College heeft meer tijd nodig voor besluit over deelfietsen

Het college heeft meer tijd nodig om het beleid omtrent deelfietsen vast te stellen. Aanvankelijk was de planning om eind dit jaar een besluit te nemen over hoe deelfietsen in de toekomst in de stad inpasbaar zijn, maar die planning bleek niet haalbaar.

In december 2017 gaf het vorige college het concept 'Kansen voor deelfietsen' vrij voor inspraak. In totaal zijn hierop 450 reacties binnengekomen, waarna het beleid op verschillende punten inhoudelijk wordt aangepast.

Door ontbrekende regels werd de stad in de zomer van 2017 overspoeld door deelfietsen van verschillende aanbieders. De gemeente besloot daarop om de deelfietsen, die veel openbare ruimte opslokten, te verwijderen totdat er duidelijke regels voor deelfietsbedrijven waren vastgesteld. De inzet is nu om maximaal drie deelfietsbedrijven toe te laten die zich aan duidelijke afspraken moeten houden.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat zij de raadsleden in het eerste kwartaal van 2019 verder zal informeren over de verdere planning wanneer de nieuwe regels ingaan.