Radioverkeer vrijgegeven tussen Schiphol en door vogel getroffen vliegtuig

Afgelopen dinsdag keerde een vliegtuig van Air Arabia terug naar Schiphol, nadat een vogel in de rechtermotor belandde. Eerder vandaag verscheen er een video met het radiocontact. Daarin overleggen de piloten op die vlucht met de luchtverkeersleiding op Schiphol.

In de video is te horen hoe de piloot enkele seconden na de botsing met de vogels, in vliegjargon een 'birdstrike' genoemd, een panpan-signaal afgeeft. Het vliegverkeer gebruikt dat teken bij spoedeisende problemen, maar die niet levensbedreigend zijn. De gezagvoerder geeft door dat de rechtermotor behoorlijk trilt.

Terwijl het vliegtuig boven Hoorn vliegt, maakt de vluchtleiding de Zwanenburgbaan vrij zodat het pechvliegtuig veilig kan landen. Als het toestel bijna terug is op Schiphol, staat de brandweer uit voorzorg klaar. De Zwanenburgbaan wordt niet gebruikt terwijl het teruggekeerde Airbus wordt gecontroleerd. Bij die inspectie is inderdaad schade aan de rechtermotor gevonden.

Gisterochtend vloog een ander toestel alsnog naar het Marokkaanse Nador, die vlucht vertrok tegen 9.00 uur vanaf Schiphol.