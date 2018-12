Meer agenten door verplaatsing arrestanten naar Schiphol

Amsterdam krijgt een flink aantal extra agenten beschikbaar, doordat alle arrestanten in de regio Amsterdam worden overgeplaatst naar het Justitieel Complex Schiphol (JCS).

Dat is de uitkomst van een aantal gesprekken die minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), burgemeester Femke Halsema en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vanaf het begin van dit jaar hebben gevoerd over het versterken van de politie in Amsterdam.

Naar verwachting komt er al in de loop van volgend jaar een aanzienlijk aantal extra politiemensen in Amsterdam vrij voor politiewerk op straat, aldus de gemeente. In tegenstelling tot de rest van het land wordt enkel in Amsterdam de arrestantenzorg nog uitgevoerd door politiemensen die geschikt zijn om direct op straat te kunnen worden ingezet ten behoeve van de openbare orde.

De extra politiecapaciteit is hard nodig om de veiligheidsproblematiek in Amsterdam en de regio te bestrijden. De gemeente geeft aan dat met de extra capaciteit de veiligheidsproblemen nog niet zijn opgelost.