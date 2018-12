Tijdens de jaarwisseling gaat er in Amsterdam veel vuurwerk de lucht in. Dat vuurwerk komt ook weer naar beneden. Op nieuwjaarsdag ligt er maar liefst 10,5 miljoen kilo afval op straat.

Er zijn speciale vuurwerkzakken waarmee Amsterdammers het vuurwerkafval kunnen opruimen. De zakken zijn af te halen bij afvalpunten en stadsloketten. Jan Schep zet zich altijd in om zijn buurtje schoon te houden: ' Ja, op nieuwjaarsdag ga ik afval ruimen. Dat is voor de leefomstandigheden in de buurt toch wel belangrijk'.

amsterdam.nl/afval