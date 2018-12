Eerste ADM'ers naar Noord: 'Het is nog wel een beetje triest'

De eerste ADM-bewoners zijn vandaag naar de slibvelden in Noord verhuisd. Het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengevied moet over een week leeg zijn.

Eén van de eerste die de overstap maakt is de onofficiele burgemeester van de ADM'ers, Hay Schoolmeesters. 'Een nieuw terrein ja. Het is nog een beetje triest en straalt nog geen leven en vitaliteit uit, maar dat is geen probleem. Wij zullen zelf voor de sfeer gaan zorgen.'

Vertrekken

Burgemeester Femke Halsema zei gisteren in de gemeenteraad dat de gemeente samen met de politie op 27 december het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied op gaat. Wie dan niet vertrokken is, wordt gesommeerd dat alsnog te doen. Toch zal een eventuele ontruiming nog niet op die dag plaatsvinden.

Schoolmeesters zegt dat er op 27 december wel bewoners op het ADM-terrein zijn. 'Wij gaan het echt niet redden om dan al weg te zijn. De handhavers die dan komen kijken zullen zien dat we bezig zijn met verhuizen, maar weg zijn we dan nog niet.'

Toch geldt dat volgens Schoolmeesters niet voor iedereen op het ADM-terrein. 'Sommigen willen nog blijven. We gaan zien wat er daarmee gaat gebeuren.'

Meeste zon

Schoolmeesters zette vandaag zijn nieuwe verblijfplaats, een oude bouwkeet, op de nieuwe plek neer. 'Ik sta hier, want ik hoorde dat er hier in de zomer de meeste zon is. Ik moet nog wel flink verbouwen ja. Het lekt hier en daar, maar goed, dan heb ik tenminste wat te doen deze kerst.'

Over de slibvelden hebben de ADM'ers nog wel wat te klagen. 'Het is nog heel erg drassig en eigenlijk te klein voor de groep waarmee we hier willen wonen. Maar goed, we zien het maar positief in en willen er het beste van maken.'

Zo willen ze een restaurant en een kroeg bouwen. 'Ja, we willen toch wat sfeer op het terrein hé. En dat past ook bij ons.'