Een portiek aan de John Franklinstraat in West heeft flinke schade opgelopen nadat er iets in de buurt ontplofte. De politie vermoedt dat 'een fors stuk vuurwerk' is afgestoken.

Volgens een getuige zit er een gat in het plafond van de portiek en zijn ook de ramen uit de deuren geblazen. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.