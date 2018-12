Genoeg geld bij elkaar voor vervolg op Foute Vrienden

Er is genoeg geld bij elkaar gehaald voor een vervolg op de documentaire Foute Vrienden. Vijfentwintig jaar nadat de eerste opnames begonnen krijgen we opnieuw een kijkje in het leven van de Amsterdamse penoze-types Jantje van Amsterdam, Rooie Jos en Verbrande Herman.

Ondanks geldgebrek bleef documentairemaker Roy Dames de afgelopen negen jaar de bloedgabbers volgen. De benodigde 20.000 euro om het vervolg te kunnen maken heeft Dames nu via een crowdfundactie bij elkaar gekregen.

In het laatste vervolg genaamd '25 jaar Foute Vrienden' is te zien hoe de mannen, allen in het eindstadium van hun leven, het de laatste jaren is vergaan. Ze blikken terug op hun wilde levens en het uitsterven van de Amsterdamse penoze.

Eind volgend jaar moet het vervolg op tv komen.