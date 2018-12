Organisator vreugdevuur: 'Nog 900 bomen nodig'

Het vreugdevuur in Floradorp mag dit jaar dan wel doorgaan, maar het dreigt wel kleiner te worden.

Dat laat Patrick van Bronswijk, een van de nieuwe organisatoren, weten. Dat komt volgens hem onder andere doordat het stadsdeel dit jaar zelf verantwoordelijk wilde zijn voor het hout van het vreugdevuur.

'Het is een klein beetje afwachten', stelt Van Bronswijk. 'We hebben in principe dezelfde afmetingen als vorig jaar, alleen omdat het stadsdeel hout en bomen te kort komt, moeten we zelf een hoop zien te regelen.'

Daarom is hij, samen met andere bewoners van Floradorp, nu toch zelf op zoek. 'Ik denk dat we nog een stuk of 800 of 900 bomen nodig hebben. Dus we hopen dat het lukt. Anders hebben we een minder bedekte berg.'