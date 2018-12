Snoeihout gebruikt voor verwarmen Amsterdamse huizen

Amsterdam krijgt een energiecentrale die snoeihout uit de regio verwerkt tot elektriciteit en warmte.

De zogenoemde biomassa-energiecentrale wordt gebouwd door grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam en komt aan de Petroleumhavenweg in het Westelijk Havengebied te staan. De centrale moet vanaf 2020 elektriciteit voor 27.000 huishoudens en warmte voor 25.000 huishoudens leveren.

De energie uit de biomassa-energiecentrale kan voor Amsterdammers een alternatief zijn voor aardgas. De gemeente wil namelijk dat alle woningen in de stad vanaf 2040 van het aardgas zijn.

AEB produceert op dit moment al stadswarmte in de stad. De energie die vrijkomt bij de afvalcentrale in Westpoort gaat via ondergrondse buizen naar woningen. Het gaat om elekriciteit voor 320.000 woningen en warmte voor 30.000 woningen.