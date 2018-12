D66 wil proef met xtc in smartshops

D66 wil, net als GroenLinks, onderzoeken of xtc straks legaal verkrijgbaar kan zijn in de stad.

Dat zei fractievoorzitter Reinier van Dantzig in het AT5-programma Park Politiek. Hij wil 'op een andere manier kijken naar de criminaliteitsproblematiek' die er is door drugshandel in de stad.

Legaliseren

'Als wij nou gaan onderzoeken hoe we de minst schadelijke drugs kunnen legaliseren', zegt Van Dantzig. 'En dan moet je weten dat xtc minder slecht is dan de drug die ik in mijn kroeg verkoop, namelijk alcohol.'

'Ik zou er ook wel een lans voor willen breken, en hoop dat we die richting opgaan, dat we kijken of we met smartshops een manier kunnen vinden om een proef te starten om het te verdelen', zegt de D66'er. 'Ik moet dan heel kleinschalig kijken.'

Niet vervolgen

Ook wil Van Dantzig meer testfaciliteiten. 'Zodat nog beter te peilen is wat je precies slikt. En wat mij betreft gaan we geen mensen meer vervolgen die echt hele kleine hoeveelheden hebben.'

In het Amsterdamse coalitieakkoord stond al dat er 'gekeken wordt naar welke (soft)drugs gedecriminaliseerd kunnen worden'. De VVD staat niet achter de ideeën van D66. 'Op het moment dat je dat in Amsterdam doet, dan is het nogal naïef om te denken dat daarmee de criminaliteit verdwijnt.'

Terugkijken

De hele aflevering van Park Politiek, waarin de drie grootste partijen uit de gemeenteraad terugblikken op het afgelopen roerige politieke jaar en vooruitkijken naar 2019, is hier te zien.