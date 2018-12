Halsema: 'Ambtswoning volgend jaar van het gas af'

De ambtswoning aan de Herengracht lijkt volgend jaar van het gas af te kunnen.

Dan worden er namelijk meerdere warmtepompen in het vier verdiepingen tellende pand geplaatst, zo vertelde burgemeester Femke Halsema vanavond in het televisieprogramma Pauw. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens een interview met Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

'Ik heb het even nagevraagd, want dat leek me wel handig voor deze uitzending', vertelde Halsema. 'Er komen volgend jaar meerdere warmtepompen en daardoor kan het pand van het gas af. Dat is ook een manier.' Een warmtepomp neemt bij lage temperatuur warmte op, die die bij hoge temperatuur weer wordt afgegeven.

Ze wees er wel op dat het een 'enorm gebouw' is. 'De eerste drie verdiepingen zijn van de gemeente, daar wordt vergaderd en daar komt publiek. Daarboven kom ik te wonen en dat is goed geïsoleerd, want het is net verbouwd. De andere verdiepingen weet ik niet.'

Halsema liet eerder deze week in een interview weten dat ze ook huur betaalt om in het pand te mogen wonen. 'De ambtswoning is niet gratis overigens, ik betaal een flinke huurprijs. Dat mag best gezegd worden.'

Het pand werd mede verbouwd omdat er asbest was aangetroffen.