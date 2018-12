Hoofdofficier verwacht arrestaties in onderzoek naar aanslag op De Telegraaf

Hoofdofficier van justitie Nicole Zandee verwacht dat er arrestaties kunnen worden verricht in het onderzoek naar de aanslag op De Telegraaf in juni van dit jaar. Dat zegt Zandee in een interview met AT5.

Op 26 juni reed in de vroege ochtend een bestelbusje het kantoorpand van De Telegraaf bij Sloterdijk binnen. Kort daarop vloog het busje in brand. De pui van het gebouw raakte daarbij zwaar beschadigd. 'Dit is moedwillig gedaan en alles wijst op een aanslag', zei hoofdredacteur Paul Jansen kort daarna. 'We laten ons niet intimideren en we zijn gemotiveerder dan ooit.'

OM verwacht arrestaties

Volgens hoofdofficier van justitie Nicole Zandee verloopt het onderzoek voorspoedig. 'Daar wordt heel hard aan gewerkt. En daar worden ook vorderingen in gemaakt', zegt ze in een interview met AT5. 'Mijn collega's bij het parket werken daar heel erg hard aan. En we hopen ook natuurlijk, en ik verwacht ook, dat we daar ook wel vorderingen in gaan maken.' Op de vraag of dat betekent dat er ook arrestaties te verwachten zijn, zegt Zandee: 'Ja, zeker, dat noem ik vorderingen.'

Aanslag op Panorama

De aanslag op De Telegraaf was niet de enige aanslag op een redactie dit jaar. Een paar dagen eerder werd de redactie van Panorama in een kantoorpand aan de Teleportboulevard onder vuur genomen met een antitankwapen. Voor die aanslag zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.

Het uitgebreide interview met Zandee is Tweede Kerstdag te zien op AT5.nl. Het gesprek, waarin we met de hoofdofficier terugblikken op 2018, wordt die dag om 19:00 uur uitgezonden op televisie.