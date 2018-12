Drugsgebruikende bestuurder aangehouden na achtervolging Nassaukade

De politie heeft na een achtervolging een drugsgebruikende bestuurder aangehouden op de Nassaukade in West. De man viel op doordat hij met een lekke band over de weg slingerde.

Dit gebeurde rond 03.00 uur. Agenten zagen een auto met lekke band rijden in de Vijzelstraat, en gaven de bestuurder meerdere stopsignalen. Toen hier niet op werd gereageerd, zetten zij een achtervolging in.



De bestuurder begon vervolgens harder te rijden. Hierbij slingerde de auto hevig over de weg, en sneed ter hoogte van de Weteringsschans een fietser af. Deze kwam hierbij ten val, maar raakte niet gewond.



De auto botste op een brug op de Nassaukade, ter hoogte van de Van Limburg Stirumstraat, tegen een paal. Een getuige meldt: 'Met een grote knal werd de auto klemgereden. Toen werd er geschreeuwd dat de inzittenden uit moesten stappen.'



De bestuurder verzette zich tegen zijn aanhouding. Ook nam hij in het bijzijn van de agenten harddrugs in. Nadat hij werd aangehouden werd hij in zijn cel onwel. Het wordt nog onderzocht wat de man precies had ingenomen en of dit de reden is dat hij onwel werd.