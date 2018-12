Scooter botst met fietser Noorderpark

In het Noorderpark zijn vannacht een scooter en een fietser met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur vanmorgen op het fietspad ter hoogte van de rotonde van de Meeuwenlaan in Noord. Zowel de fietser als de bestuurder van de scooter zijn hierbij gewond geraakt. Ze zijn met de ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Specialisten van de verkeersongevallenanalyse doen een sporenonderzoek. De scooter is in beslag genomen voor verder onderzoek.