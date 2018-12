Hoe staat het met de emancipatie van vrouwen in Amsterdam?

Een groot deel van de vrouwen is (nog) niet economisch zelfstandig, bleek uit recent onderzoek van CBS deze week.

Het onderzoek laat hierin wel een kleine verbetering zien, want het aantal vrouwen dat financieel onafhankelijk is neemt toe. Maar toch gaat 4 op de 10 vrouwen nog wel minder werken wanneer ze kinderen krijgen.

Meer mannen werken

Amsterdam heeft sinds dit jaar een vrouwelijke burgemeester, het nieuwe college heeft vijf vrouwelijke wethouders en ook de hoofdofficier van justitie is een vrouw. Maar als het om het de arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen gaat in de stad, is er nog wel een behoorlijk verschil met de mannen. Van de vrouwen werkt ruim 63 procent, tegen bijna 71 procent van de mannen.

Niet-westers

Ook het aantal werknemers in de stad met een niet-westerse migratieachtergrond is minder. Bijna 59 procent heeft een baan, terwijl dat bij de rest van de Amsterdammers ruim 71 procent is. Vanaf 2015 zijn er wel steeds meer vrouwen met een niet-westerse achtergrond gaan werken, maar die groei blijft achter bij het aantal vrouwen van Nederlandse komaf.

Vrouwen steeds vaker financieel onafhankelijk

Amsterdamse vrouwen zijn wel vaker hoog opgeleid. Het gaat hier om 44 procent. Landelijk ligt dat een heel stuk lager: maar 27 procent. Qua financiële onafhankelijk gaat het ook vooruit. Bijna 66 procent is economisch zelfstandig, in 2007 was dat een stuk minder: 54 procent. Maar 4 van de 10 vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind. Bij mannen die vader worden is hier geen verschil.

AT5 ging langs bij drie verschillende Amsterdamse vrouwen. Hoe denken zij over hun positie? Wat gaat goed en wat moet beter?

Fatima Ouahou is oprichter van Stichting Malak, die Amsterdamse vrouwen helpt bij maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Nadat ze trouwde verhuisde de Marokkaanse naar Nederland. Ze organiseert activiteiten voor vrouwen om bewustwording te creëren rond het thema zelfbeschikking. Ze wil verbinding in de buurt creëren, het sociale netwerk van vrouwen helpen te vergroten, en ondersteuning bieden bij verschillende hulpvragen.

Katinka Reuling (58) is directeur van kinderopvangorganisatie Partou. Ze vindt dat kinderopvang veel meer onderdeel moet worden van de opvoeding, zodat moeders veel meer de gelegenheid hebben weer te gaan werken.

Dolly Hitipeuw (65) uit Nieuw-West is van Molukse afkomst. In 1972 verruilde ze de Molukse gemeenschap in Friesland voor de grote stad en leerde ze wat ze zelf belangrijk vond in plaats van hoe de gemeenschap haar zag. Dolly werkte haar hele leven in de maatschappelijke hulpverlening en ook nu ze gepensioneerd is helpt ze vrouwen zich te ontplooien.