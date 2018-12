Duo krijgt zeven jaar cel voor voorbereiding liquidatie voetbaltrainer

Een 23-jarige man en een 29-jarige man hebben zeven jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen voor de voorbereiding van een liquidatie van een voetbaltrainer in 2016.

Al eerder werden twee andere mannen veroordeeld voor de voorbereiding van deze liquidatie. Het viertal was van plan een trainer te doden op de voetbalvereniging Odin'59 in Heemskerk in 2016. Agenten konden de liquidatie net op tijd voorkomen doordat zij de mannen hadden geobserveerd en afgeluisterd.

Lees ook: OM: 'Zeven jaar cel voor voorbereiden liquidatie van voetbaltrainer'

Het doelwit werd meerdere malen geobserveerd rondom de voetbalclub en werd opgewacht op het parkeerterrein. In gesprekken tussen de daders wordt er gesproken over een vuurwapen en dat ze in de bosjes moeten gaan staan zodat ze niet gezien worden.

'Snelle BMW'

Tussen 13 en 30 september in 2016 hebben de mannen verschillende voorbereidingen getroffen. Er is gekeken naar mogelijke vluchtroutes en daarvoor hebben ze een 'snelle' BMW gestolen, waar ze een gestolen kentekenplaat op gezet hebben. In de auto lagen petflessen met benzine, die waarschijnlijk bedoeld waren om de auto in brand te steken na de daad en zo de sporen te wissen. Maar de rechter heeft de verdachten hiervan vrijgesproken omdat het niet bewezen is dat dit daadwerkelijk bedoeld was om brand te stichten.

Met deze uitspraak zijn alle vier de verdachten veroordeeld tot zeven jaar cel.