Ondernemers bereiden zich voor op btw-verhoging: 'Niet blij mee, maar is nu eenmaal zo'

Het lage btw-tarief wordt op 1 januari verhoogd van 6 naar 9 procent. Dit heeft invloed op boodschappen, consumpties in cafés, boeken en tijdschriften, bloemen en bezoekjes aan de kapper. AT5 sprak met zeven kleine ondernemers in de stad die vertellen hoe zij omgaan met de btw-verhoging. Verhogen zij de prijzen?

Nik Pouw van Keurslagerij Wim Pouw in Zuidoost voelt zich genoodzaakt om de prijs te verhogen. 'Je moet erin mee, anders sta je voor niks te werken.' De prijzen variëren volgens hem van 10 tot 50 cent op bepaalde artikelen, vooral de prijzen van belegde broodjes gaan omhoog. 'Maar we kunnen niet alles omhoog gooien. Je moet toch de klant tevreden houden.'

Kopje koffie

De prijs voor een kopje koffie blijft bij Café de Laurierboom in Centrum gelijk. De eigenaar heeft een half jaar geleden al een prijsverhoging doorgevoerd. 'We hebben er toen al rekening mee gehouden dat het lage btw-tarief omhoog gaat in januari. Dus we zijn er helemaal klaar voor, alles is prima', aldus een werknemer.

Ook bij Café Fonteyn op de Nieuwmarkt verandert er voorlopig niks. 'Het kost straks iets meer, maar niet dusdanig dat we op stel en sprong per 1 januari alles moeten gaan veranderen', vertelt eigenaar Rosa Burger.

Extra ploeg

Frank Reijgwart van Boekhandel van Noord bepaalt niet zelf de prijzen maar moet afwachten wat uitgeverijen doen. Op 2 januari gaat hij met een extra ploeg flink aan de slag. 'Met een halve plank boeken naar het werkstation om ze een voor een te scannen. Ik denk dat de meerderheid van de boeken een nieuwe prijs heeft dus die zullen we moeten omprijzen. Ik ben er niet blij mee maar het is nu eenmaal zo.'

'Ik heb meer dan 8000 boeken in mijn winkel staan, die ga ik niet allemaal opnieuw stickeren. De prijzen zullen nu dus niet aangepast worden, ik moet alleen meer afdragen', vertelt eigenaar Eelke Hoogstins van Hoogstins boekhandel in West. 'Ik denk dat we gewoon even een mindere maand, of twee, doormaken totdat alle prijzen gecorrigeerd zijn.'

'Ze moeten het ermee doen'

'Ik ben allang blij dat het 9 procent is geworden en niet hoger. Ik vind het dus nog wel meevallen', vertelt Kim van Herk van kapsalon Draagbaar in Oost. Hier veranderen wel de prijzen: een knipbeurt gaat na de jaarwisseling van 47,50 naar 49 euro. 'We zeggen het nu al tegen de klanten, maar het is niet anders: ze moeten het ermee doen.'

De prijs van een boeketje bloemen gaat straks bij Bloemenkiosk Sierplein met 1,50 euro omhoog. Eigenaresse Michelle: 'Wat kan je er tegen doen? Heel Nederland is de lul, iedereen wordt gepakt. Zolang we niet de straat op gaan zoals de Fransen doen, verandert er niks.'