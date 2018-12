Magneetvissers halen pistool boven water in Osdorp

Opnieuw hebben magneetvissers een bijzondere vangst gedaan in Amsterdamse wateren. In Osdorp werd er rond 13.30 uur een vuurwapen in het water gevonden.

De magneetvissers vonden de Glock 17 - 9mm ter hoogte van Grasrijk 12 in Osdorp. Ook werd er een geldkistje gevonden. De politie was ter plaatste en heeft het vuurwapen meegenomen.

Lees ook: Magneetvisser Brian duikelt vuurwapen en kluis met inhoud op

Tweede pistool in twee weken tijd

De magneetvissers vonden kort geleden ook al een pistool in het water. 'Twee weken geleden vonden we een wapen toen we aan het vissen waren in Geuzenveld', zegt een van de magneetvissers. De mannen hebben een YouTube-kanaal waar zij filmpjes van hun vondsten plaatsen.



.