File op A10 richting Watergraafsmeer door ongeluk met vier auto's

Meerdere voertuigen zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A10-Zuid bij afrit Centrum.

Rijkswaterstaat heeft daarop twee rijstroken afgesloten, wat zorgt voor een file richting Watergraafsmeer. ANWB spreekt van vier kilometer file en een vertraging van twintig minuten.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is en of er iemand gewond is geraakt.

Ongeluk met vier auto's op de #A10 bij afrit Amsterdam-Centrum. Twee rijstroken minder en een file als gevolg richting Watergraafsmeer. pic.twitter.com/Qh4mstUcvj — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 22, 2018