Ajax sluit morgen 2018 af in uitverkocht stadion in Utrecht

Ajax speelt morgen om 12.15 uur zijn laatste wedstrijd van 2018. De ploeg van Erik ten Hag sluit tegen FC Utrecht in Stadion Galgenwaard het kalenderjaar af.

Ajax heeft het traditioneel lastig in de Galgenwaard. Begin dit jaar werd er gelijkgespeeld en in 2017 werd er weliswaar gewonnen, maar de wedstrijd van 2011 staat bij de Ajax-fans in het geheugen gegrift. Toen wonnen de Domstedelingen met 6-4 na een knotsgek duel waarin Ajax nog met een 2-3 voorsprong ging rusten.

Beste Eredivisie-ploeg van 2018: Ajax of PSV?

Ajax behaalde dit kalenderjaar 81 punten uit 32 wedstrijden in de Eredivisie. Ajax maakte 92 doelpunten en kreeg 23 tegen. Mocht PSV vanavond gelijkspelen of verliezen tegen AZ en Ajax morgen winnen van Utrecht, dan pakt de ploeg van Ten Hag de officieuze jaartitel.

Unicum voor Ten Hag

Erik ten Hag trad in januari dit jaar in dienst bij Ajax. De geboren Haaksberger verloor in eigen huis geen wedstrijd in 2018. Sinds Ajax naar de Johan Cruijff Arena verhuisde, is het geen enkele Ajax-coach gelukt om een jaar lang ongeslagen te blijven in Amsterdam.

Ajax in de winterstop na Florida

Van 5 tot en met 12 januari verblijft Ajax in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Ajax neemt daar deel aan de Florida Cup en neemt het op tegen de Braziliaanse clubs Flamengo en São Paulo. Laatstgenoemde club is de oud-werkgever van Ajax-aanvaller David Neres.

Als de transfer van Boca Juniors-verdediger Lisandro Magallán werkelijk in kannen en kruiken is, zal de Argentijn meegaan naar Amerika. Op 20 januari speelt Ajax de eerste officiële wedstrijd van 2019 tegen SC Heerenveen.