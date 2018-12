Steeds meer ADM-bewoners pakken hun biezen: 'Voor 27e gaat niet lukken'

Meer en meer ADM-bewoners lijken hun spullen te verhuizen naar de slibvelden in Noord. Vanmiddag was het een komen en gaan van vrachtauto's en het verslepen van caravans. De bewoners zeggen er alles aan te doen om hun spullen tijdig te verhuizen, maar voor het gestelde ultimatum van 27 december gaat het volgens hen nog steeds niet lukken.

'We zijn echt keihard bezig om hier te verhuizen en we doen echt ons best. Maar we hebben zoveel spullen en er moet zoveel gebeuren in korte tijd. Dat is gewoon niet mogelijk', vertelt ADM-bewoner Ymar bij de poort van het oude terrein.

Ultimatum

Burgemeester Femke Halsema gaf donderdag aan dat de laatste ADM-bewoners op 27 december van het bedrijventerrein in het Westelijk Havengebied moeten zijn vertrokken. 'Dat gaat gewoon niet lukken. Dan hadden ze dat terrein (de slibvelden red.) eerder op moeten leveren. Als ze zo laat komen met die sleutel, dan moet je binnen een week met honderd man twintig jaar leven gaan verhuizen.'

Slibvelden

Ymar stipt aan dat er op het nieuwe terrein in Noord nog heel veel moet gebeuren. 'Er is daar niets. Er zijn aansluitingen voor nuts-voorzieningen, maar de nuts-voorzieningen zelf zijn er niet. We moeten alles zelf doen. Het is een grote blubberzooi en we gaan straks geulen graven om het water af te voeren. Het is ontzettend veel werk.'

'Wonder van de Kerst'

'Het is het wonder van de Kerst dat we nog normaal met elkaar omgaan en vriendelijk tegen elkaar zijn, elkaar helpen, en toch alles op gang zetten.' Hij hoopt zo snel mogelijk weg te kunnen zijn van het terrein in Westpoort. 'Hoe sneller dit achter de rug is, hoe meer rust ik heb. Ik denk dat ik direct even op vakantie ga.'

