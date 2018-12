Ajax neemt afscheid van Zakaria el Azzouzi

Ajax en aanvaller Zakaria el Azzouzi gaan uit elkaar. De geboren Rotterdammer is per 1 januari 2019 transfervrij en kan dan op zoek naar een nieuwe club.

Het contract van El Azzouzi, dat afliep op 30 juni 2020, is ontbonden. El Azzouzi speelde nooit een wedstrijd in het eerste van Ajax, maar heeft wel 11 officiële wedstrijden in Jong Ajax op zijn naam staan. 'Ik ben Ajax dankbaar voor de opleiding die ik bij de club genoten heb en de kansen die mij geboden zijn', zegt de aanvaller op de website van Ajax.

Verhuurd aan meerdere clubs

El Azzouzzi werd de afgelopen drie seizoenen verhuurd aan FC Twente, Sparta en Excelsior. De spits beleefde zijn beste periode bij FC Twente waar hij samen speelde met Hakim Ziyech. El Azzouzi vertrok op 13-jarige leeftijd van de Amsterdamse amateurclub DWS naar de jeugdopleiding van Ajax.