Studenten helpen eenzame ouderen de kerst door: 'Ik draag mijn steentje bij'

Veel oudere Amsterdammers zijn eenzaam en vooral in de donkere dagen voor kerst is dat extra moeilijk. Zo ook voor mevrouw Elizabeth Mallonga. Daarom brengt student Niklas Düpré via SeniorenStudent regelmatig een bezoekje aan haar.

Mevrouw Mallonga is een van de vijfhonderd senioren die zich heeft aangemeld bij SeniorenStudent, een stichting die eenzame ouderen koppelt aan studenten. Psychologie-student Niklas komt al ruim een half jaar over de vloer bij de gepensioneerde chirurg.

'Ik denk wel dat ik daardoor mijn steentje bijdraag door met haar gewoon wat leuke dingen te doen en met de koude winterdagen haar een beetje gezelschap te houden', zegt Niklas tegen AT5.

De hort op

Niklas en mevrouw Mallonga gaan vaak samen de hort op: 'We gaan uiteten, soms trakteer ik hem', vertelt ze. 'Hij heeft geen geld, haha.'

Niklas hoopt dat meerdere studenten zich zullen aanmelden bij SeniorenStudent. 'Geef je vooral op. Het is ontzettend leuk en het kost echt niet zoveel tijd als je denkt.'