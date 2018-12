Ajax loot SC Heerenveen in de kwartfinale van de KNVB beker

Ajax neemt het in de kwartfinale van de KNVB beker op tegen SC Heerenveen. De ploeg van Erik Ten Hag speelt thuis in de Johan Cruijff Arena.

Het duel vindt plaats op 22, 23 of 24 januari. Toevallig speel Ajax de eerste Eredivisie-wedstrijd van 2019 ook tegen SC Heerenveen in Amsterdam. Die wedstrijd is een paar dagen eerder, namelijk op 20 januari.

Met pijn en moeite langs Roda JC

Ajax schakelde afgelopen woensdag Roda JC na strafschoppen uit. Na 120 minuten voetballen was de stand 1-1. Doelman André Onana was de gevierde man en stopte een penalty van de Limburgers.

Laatste KNVB beker dateert van 8 jaar geleden

Ajax wist in 2010 voor het laatste de KNVB beker te winnen. Het tweeluik met Feyenoord werd winnend afgesloten. Vanwege de veiligheid werd toen besloten twee wedstrijden te spelen, uit en thuis zonder supporters van de tegenpartij.