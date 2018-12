Bed-bad-broodopvangcentra al vanaf kerst 24 uur per dag open

Ongedocumenteerden kunnen vanaf eerste kerstdag 24 uur per dag terecht bij bed-bad-broodopvangcentra Walborg en Schuitenhuisstraat, dat heeft de gemeente besloten.

Dat meldt Het Parool. In november werd bekend dat de stad een akkoord heeft bereikt met het Rijk over de financiering van een pilot voor een 24-uursopvang van in totaal 500 ongedocumenteerden.

Op dit moment faciliteert de gemeente nachtopvang tot 9.00 uur 's ochtends waar ongedocumenteerden een bed krijgen, een douche, een warme maaltijd en een ontbijt. Overdag moeten ze de straat op en vanaf 16.00 uur kunnen ze er weer terecht.

Hulporganisatie Amsterdam City Rights laat op Facebook weten 'blij en verheugd' te zijn. 'Vanaf nu hoeft het GoedemorgenTeam niet meer iedere dag vroeg op en kunnen alle bewoners wat langer uitslapen!'